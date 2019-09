Allerta macchina per caffè, protesi mammarie e lenti a contatto, farmaco tumore al pancreas: tutte le notizie della giornata

Nella rassegna di Salute e Benessere di oggi, 29 settembre 2019, gli argomenti trattati sono l’allerta per la macchina per caffè Lidl ritirata a scopo precauzionale, l’allerta per le protesi mammarie che potrebbero essere connesse a nuovi casi di cancro, allera lenti a contatto usa e getta e farmaco che potrebbe salvare da tumore al pancreas. Vediamo tutte le novità della giornata.

Allerta macchina per caffè

C’è un allerta o allarme importante, c’è un possibile difetto grave per quanto riguarda la macchina per caffè espresso SEMS 1100 A1 con il marchio Silvercrest dell’azienda Kompernab Handelsgesellschaft MBH, e avverte assolutamente di non usare l’articolo sopra indicato, si prendono scosse di corrente sul guscio, ma non si può prevedere i danni che può causare.

Farmaco che salva da tumore al pancreas

Il tumore al pancreas è una patologia molto diffusa, è difficile da trattare, dinanzi alla quale ci sono poche alternative terapeutiche, sembrerebbe che si sia trovata una cura che dimezza la progressione. Il farmaco olaparib è in grado di provocare la morte delle cellule tumorali. Questa scoperta innovativa, è in grado di tenere sotto controllo la progressione di questo cancro metastatico.

Allerta protesi mammarie

C’è un’allerta protesi mammarie, la Therapeutic Goods Administration ha adottato misure di controllo su tutte le protesi al seno e agli espansori di tessuto venduti nel paese per timore che potrebbero essere connessi ad una rara forma di cancro

Allerta lenti a contatto usa e getta

C’è un richiamo volontario delle lenti a contatto Acuvue Moist 1 giorno USA e getta per astigmatismo della Johnson & Johnson, il richiamo riguarda una parte di questo prodotti, alcuni lotti di queste lenti che correggono, oltre ai difetti visivi di miopia o ipermetropia, anche l’astigmatismo. I lotti interessati possono presentare particelle sulla lente a contatto o nella soluzione in blister di lenti a contatto.

