Allerta mascarpone, gorgonzola e salame, piaghe da decubito, obesity day, artrite reumatoide, acne e dentifricio, sushi e dieta

Nella rassegna di salute di oggi, giovedì 10 ottobre 2019, gli argomenti in oggetto sono diverse allerte alimentari, su gorgonzola, mascarpone e salame stellino, le piaghe da decubito, l’obesity day, l’artrite reumatoide, perchè è sbagliato combattere l’acne con il dentifricio e la dieta con i benefici del sushi. Vediamo le notizie della giornata.

Allerta mascarpone e gorgonzola

C’è un’allerta per quanto riguarda il formaggio Migros, ritirati e rimossi dagli scaffali il gorgonzola e il mascarpone, erano in vendita anche su leShop.ch., per possibile presenza di batteri patogeni del genere listeria, e la stessa Migros ha informato il laboratorio cantonale di Zurigo e l’ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Immediatamente tutti i supermercati che ne erano in possesso hanno tolto i prodotti in oggetto dagli scaffali e hanno avviato una procedura per avvisare tutti i clienti che avessero queste confezioni.

Piaghe da decubito e rimedi

Le piaghe da decubito sono purtroppo delle ferite che si generano da una compressione ai tessuti di lunga durata. La sua caratteristica sono le lesioni che interessano la deride e l’epidermide, e in alcuni casi riescono a raggiungere persino i tessuti più profondi della pelle. Durante questa fase viene inibita la circolazione sanguigna e viene ridotto l’apporto di ossigeno alle cellule interessate.

Dieta giapponese e sushi

Se siete dei fan del mondo giapponese questa notizia potrebbe soltanto farvi felici. Si dice che la dieta giapponese possa sostituire la dieta mediterranea per quanto riguarda l’aspetto della salute, dimostrando che ha la capacità di ridurre il rischio di insorgenza del tumore alla prostata. I principali benefici sono: una più alta aspettativa di vita e la riduzione di malattie cardiovascolari, diabete e cancro.

Acne e dentifricio

È una notizia che stupirà milioni di italiani di tante generazioni, costretti in gioventù a fare i conti con l’acne; l’uso di dentifricio e bicarbonato messi sui brufoli, non porta alcun beneficio, lo dichiarano degli esperti dell’istituto superiore di Sanità, che smontano una fake news ormai messa in giro da decenni.

Artrite reumatoide

Sentiamo spesso parlare di artrite, ma poche volte abbiamo sentito la parola assieme ad un’altra, reumatoide. Non tutti la conoscono: l’artrite reumatoide è malattia infiammatoria cronica che colpisce tutte le piccole e grandi articolazioni. Si presenta come patologia autoimmune, in quanto il sistema attacca erroneamente i tessuti del proprio corpo. Colpisce la pelle, polmoni, cuore, reni, occhi e vasi sanguigni.

Obesity Day

In occasione dell’ObesityDay, ci saranno più di 500 specialisti fra dietologi, nutrizionisti e dietisti, la loro disponibilità sarà presente su tutto il territorio nazionale in 130 centri di dietetica con colloqui gratuiti di informazione, consulenze nutrizionali e valutazioni del grado di sovrappeso. In questa occasione si firmerà un documento che definisce i diritti della persona con obesità, patologia che provoca una serie di conseguenze cardiovascolari e disagi psicologici anche tra bambini e adolescenti con anche episodi di bullismo, inoltre è stato provato, che l’obesità accorcia la vita di un soggetto almeno di 10 anni.

Allerta salame stellino

Ancora una volta un’allerta, ancora una volta parliamo di salame, il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo di un salame prodotto dall’azienda Nativa 2018 srl, per la presenza di listeria monocytogenes, è il richiamo è proprio intento ad avvertire i consumatori ad un potenziale rischio di contaminazione microbiologica.

