Allerta mortadella, obesità e prima colazione e sintomi della prostata

Nella rassegna di salute di oggi, 2 ottobre 2019, gli argomenti trattati sono l’allerta sulla mortadella Conad, come riconoscere i sintomi della prostata e l’importanza della prima colazione nell’evitare diabete e obesità. Vediamo tutte le notizie della giornata nei nostri approfondimenti quotidiani.

Allerta mortadella Conad

Richiamata in via precauzionale la mortadella Bologna Igp Freschi & Conveniente prodotta per Conad a Noceto, La mortadella in questione, potrebbe presentare dei microrganismi potenzialmente patogeni. Per scoprire, confezione, lotti ritirati e scadenza del prodotto è possibile leggere: Allerta Conad: richiamata mortadella, possibile presenza di microrganismi

Come riconoscere i sintomi della prostata

La prostata è un problema che può colpire gli uomini già a partire dai 40 anni, chi ne è affetto spesso non sa riconoscerli, ma a volte anche quello che sa di avere un problema di prostata, tende a nasconderlo e non affrontarlo. Per individuare se si ha problemi di prostata, in molti si pensa che una volta fatto le analisi del sangue, e avere un valore PSA buono, è tutto a posto. Non è così, dopo i 40 anni si consiglia, almeno una volta all’anno di andare da uno specialista, una prostata non infiammata, ma deformata, da un PSA buono, ma si va incontro ad altri problemi, a volte anche gravi, è meglio riconoscerli quanto prima.

Per approfondire leggi: Sapete riconoscere i sintomi della prostata? Molti non li sanno riconoscere, ma molti si rifiutano

Prima colazione, obesità e diabete

I consigli molto utili per iniziare una buona giornata, e questo vale sia per le persone adulte che per i bambini, è quella di non saltare mai la prima colazione, così da rendere la giornata speciale sia a livello di umore che a livello di apprendimento, sia per chi va a lavoro, sia per chi va a scuola.

Per capire come la prima colazione e il non farla possa incidere su obesità e diabete potete leggere: La prima colazione è importante: chi la salta rischia obesità e diabete

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062