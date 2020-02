Allerta nella crema al cacao, possibile frammenti di vetro

Il Ministero della Salute emana un comunicato per un’allerta nella crema al cacao in barattolo, il pericolo potrebbe essere la presenza di frammenti di vetro, la crema al cacao interessata dell’allerta è quella a marchio Cascina Fontanacervo.

Ritirata crema al cacao, attenzione ai possibili frammenti di vetro

Di questa allerta verificatasi giorni fa, si è saputo solo oggi, da alcune verifiche e analisi eseguite sul prodotto, in alcuni contenitori sono stati trovati frammenti di vetro, e da questo è scattato il ritiro dell’intero lotto.

Il prodotto interessato dell’allerta sono i barattoli in vetro da 125 grammi della crema al cacao a marchio Cascina Fontanacervo, il lotto coinvolto nell’allerta è il “28 FEB”, con marchio di identificazione del produttore e dello stabilimento IT01/877 CE, e con scadenza del 28 febbraio 2020, commercializzati dalla ditta Fontana, nello stabilimento di Torino.

Il Ministero della Salute in base a ciò rilascia la seguente dichiarazione:

Rilevazione di un frammento di vetro all’interno di un vasetto appartenente al lotto richiamato, e per questo ritiro dal mercato del prodotto..

Si consiglia i signori consumatori di controllare se sono in possesso del prodotto in allerta, e se lo fossero di non consumarlo, ma di riportarlo al punto vendita dove lo hanno acquistao, può essere cambiato con un altro prodotto o ne potete chiedere il rimborso dell’intera cifra pagata.

