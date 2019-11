Allerta omogeneizzati per bambini: richiamati per rischio presenza di plastica

Ancora una volta ci imbattiamo in un’allerta che mette a rischio la salute dei più piccoli, cosa ancora più pericolosa per il genere umano. Stiamo parlando degli omogenizzati per bambini DM Bio richiamati dal Ministero della Salute per la possibile presenza di pezzi di plastica all’interno dei vasetti.

Andiamo a vedere bene di che prodotto stiamo parlando e sue caratteristiche

Il sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi ha diramato un’allerta per quanto riguarda il prodotto omogeneizzato biologico marca DM proveniente dalla Germania e venduto in tutta Europa, compresa l’Italia. Il produttore di questi omogenizzati è una delle catene più popolari esistenti in Europa, la DM, con numerosi punti vendita in Italia.

Il prodotto a rischio sono i vasetti della linea Bio DM con carne di pollo consigliati per bambini dai 4 mesi in poi, c’è una reale possibilità che ci sia la presenza di pezzetti di plastica nei vasetti. Le confezioni in allerta sono quelli venduti in confezioni doppie da 125 grammi , la data di scadenza del lotto è il 21-01-2021. L’azienda stessa raccomanda di fare molta attenzione, non esclude che il prodotto in prossimità della scadenza possa diventare blu.

Si raccomanda i signori consumatori di fare molta attenzione e controllare se siete in possesso del prodotto in esame, non datelo ai bambini, potrebbe nuocere seriamente alla salute. Riportate il prodotto dove lo avete acquistato e vi verrà sostituito con un prodotto buono, oppure chiedete il rimborso dell’intero importo, non necessita di scontrino che convalida l’acquisto.

Allerta Capperi all’aceto CRAI della ditta Ponti: prodotto ritirato, ecco il lotto

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.