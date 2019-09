Allerta per il preparato di creme caramel, allergeni non dichiarati

C’è un’allerta per quanto riguarda un preparato per creme caramel con latte non dichiarato in etichetta, rischio per i consumatori allergici. Il prodotto è un preparato per fare il creme caramel della Pedon, esattamente Easyglut, venduto nei supermercati Cadoro, si consiglia ai consumatori di fare molta attenzione a non consumare questo prodotto specialmente per chi soffre di allergie.

Vediamo esattamente marca e lotti

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 130 grammi, il primo numero di lotto è 080220 con scadenza 08/02/2020, e il secondo lotto numero 180720 con scadenza 18/07/2020, il motivo è la mancanza della segnalazione in etichetta di prodotti allergici, in particolare in questo caso, il latte, che potrebbe nuocere ai soggetti allergici. Si raccomanda ai consumatori allergici o intolleranti al lattosio, di fare molta attenzione a non consumare questo prodotto, potrebbe nuocere alla loro salute.

Controllate se a casa avete questo prodotto, se non siete soggetti allergici potete consumarlo tranquillamente, ma se ci fosse qualcuno in casa che soffrisse di allergie, restituite il prodotto dove lo avete acquistato, vi sarà cambiato con un altro prodotto sano e vi sarà restituito l’intero importo che lo avete pagato.

