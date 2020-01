Allerta prodotti alimentari: patate fritte nocive, salame con salmonella, pane con resti di ratto, code di mazzancolle con solfiti

Nella rassegna di salute di oggi, 3 gennaio 2020, vediamo tutti gli allerta alimentari della settimana ed in particolare: Salame ritirato per presenza di salmonella; pane a fette con cropuscoli neri (resti di ratto); patate fritte nocive; code di mazzacolle con presenza di solfiti oltre i limiti. Per scoprire tutte le novità della settimana, prosegui nella lettura.

Salame “Prima Qualità” per presenza di salmonella

Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso riguardante il richiamo del “Salame Prima Qualità” del Salumificio Bertoletti a Lodi, per un evidente rischio dovuto alla presenza di salmonella, il lotto oggetto dell’allerta è il numero 251019 con scadenza 20 aprile 2020.

Leggi qui la notizia completa: Ritirato salame “Prima Qualità”: possibile presenza di salmonella

Pane contaminato da resti di ratto

La macabra scoperta di una signora incinta residente in Belgio, dopo aver comprato una confezione di pane a fette ha trovato dei corpuscoli neri all’interno. I corpuscoli neri dopo un’attenta analisi, sono risultati resti di ratto.

Leggi qui la notizia completa: Attenzione al pane a fette: presenza di corpuscoli neri

Ritiro code di mazzancolle

Comunicato del Ministero della Salute, sul ritiro di un lotto delle code di mazzancolle tropicali 36-40 Luna Nera. Prodotti da Proexpo e confezionati in Ecuador, il prodotto in esame è l’unità di vendita di 5 libbre/2,27 kg., per un peso complessivo di 2,16 chilogrammi, il numero di lotto è 1909413-0 con la scadenza di aprile 2021.

Leggi la notizia completa qui: Ritirate code di mazzancolle: presenza solfiti oltre il limite di legge

Mangiare patate fritte fa male

Non è un solo studio che lo dice, ma mangiare le patate fritte surgelate può essere davvero nocivo, si arriva fino a ridurre il tempo della nostra vita.

Leggi qui lo studio completo: Mangiare patate fritte surgelate: ma la medicina cosa dice

