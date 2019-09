Allerta salame con salmonella e cozze, succhi 100% frutta e tumori, Ranitidina cos’è, tendenza occhi e labbra: tutte le novità

Nella rassegna di salute e benessere di oggi, mercoledì 25 settembre 2019, consigli su come truccare occhi e labbra nelle prossime stagioni, allerta salame con salmonella e allerta cozze per sindrome diarroica, anche il succo di frutta al 100% può provocare il cancro e Ranitidina, scopriamo cosa è. Tutte le novità odierne.

Come truccare occhi e labbra

Se vuoi un consiglio su come truccarti nei prossimi mesi in vista della stagione autunno-inverno 2019/2020, e continuare ad essere una regina di stile, facciamo il punto sulle nuove proposte degli addetti ai lavori e scopriamo quali prodotti non ci dobbiamo mai fare mancare, la tendenza per la stagione è quella di esaltare lo sguardo ed il sorriso.

Allerta cozze per sindrome diarroica

Ancora una volta arriva, a pochi giorni dall’allarme su cozze contaminate da salmonella e biotossine vendute in Italia, un altro richiamo, purtroppo, l’allerta alimentare arriva dal sistema di allerta alimentare europeo, e anche questa volta di un prodotto allevato nelle acque italiane, la comunicazione è del Ministero della Salute Italiano e si riferisce ad un allarme per sindrome diarroica da molluschi bivalvi, intossicazione alimentare dovuta all’ingestione di molluschi con alti livelli di acido okadico.

Succhi 100% frutta non escludono tumori

Diversi studi scientifici, da anni ormai, considerano le bibite zuccherate colpevoli di aumentare i rischi di diabete e malattie croniche, migliore reputazione ce l’hanno i succhi di frutta 100%, che per legge, non possono contenere zuccheri aggiunti. Ma da tempo c’è un altro studio che mette in guardia anche i consumi di succhi con dicitura 100%, si assocerebbe ad un aumento del rischio di sviluppare tumori.

Salame con salmonella

C’è un’allerta salmonella Salame Veneto, ALDI lo richiama, l’azienda ha diffuso l’avviso di richiamo a scopo cautelativo di un lotto che non è adatto al consumo a causa della presenza di salmonella. Il prodotto in esame, è Salame Veneto ed è venduto nelle confezioni da 500 grammi, il prodotto è venduto nei supermercati ALDI, e le analisi hanno riscontrato la presenza di salmonella, e per questo, il fornitore Belcher spa insieme ad ALDI, di comune accordo hanno provveduto al richiamo del prodotto per cautelare il consumatore.

Cos’è la Ranitidina

La ranitidina è una sostanza messa sul mercato all’inizio degli anni ’80, è utilizzata per inibire le secrezioni acide a livello gastrico, fa parte della classe antagonisti dei recettori H2 istaminergici, oggi finita nell’occhio del ciclone per un ritiro da parte dell’Aifa a scopo precauzionale, i lotti interessati sono più di 500 a causa di impurità con effetti potenzialmente cancerogeni.

