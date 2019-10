Allerta salame stellino: presenza listeria monocytogenes

Ancora una volta un’allerta, ancora una volta parliamo di salame, il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo di un salame prodotto dall’azienda Nativa 2018 srl, per la presenza di listeria monocytogenes, è il richiamo è proprio intento ad avvertire i consumatori ad un potenziale rischio di contaminazione microbiologica.

Vediamo quali sono i prodotti interessati e il numero di lotto

Il prodotto interessato è venduto in tranci interi in confezione da un chilo, il numero di lotto è 2819 e con le seguenti date di scadenze: 4 dicembre 2019, 3 gennaio 2020, 10 gennaio 2020, 16 gennaio 2020, 17 gennaio 2020, 23 aprile 2020, 26 aprile 2020, 1 maggio 2020.

Come riportato dall’avviso, il marchio di identificazione dello stabilimento e del produttore è Nativa 2018 srl, – IT 1342L Ce, con sede in provincia di Verona.

Si consiglia vivamente, se si è in possesso di questo prodotto di non consumarlo, la listeriosi può provocare nausea, vomito e diarrea, ma può provocare anche infezioni più gravi, come la meningite.

Si tratta di un’infezione che può trasmettersi per via alimentare e può essere pericolosa per i soggetti che hanno basse difese immunitarie come bambini ed anziani.

Si raccomanda tutte le persone di controllare se sono in possesso di questo alimento e controllarne il lotto.

Ribadiamo di non consumarlo assolutamente e, nel caso ne siete in possesso, di restituirlo al punto vendita dove lo avete acquistato e farvelo cambiare con un prodotto buono o farvi rimborsare della cifra intera che lo avete pagato, per il rimborso non è obbligatorio esibire lo scontrino fiscale dell’acquisto.

Allerta salame Fiorucci: allergene non dichiarato, ecco i lotti

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062