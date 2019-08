Allerta salametto dolce: ritirato da Eurospin

C’è un’allerta salametto dolce, richiamato per una non conformità microbiologica, lo annuncia il Ministero della Salute che ha pubblicato l’allerta sul suo sito alla pagina, richiamo di prodotti alimentari da parte degli operatori, il richiamo riguarda un lotto di “Salametto dolce” a marchio la Bottega del Gusto, per una non conformità microbiologica.

Vediamo esattamente in dettaglio il prodotto interessato e il suo lotto

Il prodotto interessato è distribuito in confezione da 200 grammi, il suo numero di lotto è 201925 con la data di scadenza del 25/11/2019. Il Salametto dolce è stato prodotto da CLAI S.C.A. nello stabilimento di Sasso Morelli, in provincia di Imola. Il prodotto richiamato è stato commercializzato dalla catena di supermercati EUROSPIN ITALIA SPA.

A scopo precauzionale, per la tutela della salute dei consumatori raccomanda assolutamente di non consumare il prodotto. Si prega di controllare, nel caso si avesse questo prodotto in casa, di controllare il lotto in possesso con quello segnalato qui.

Nel caso ne siete in possesso, bisogna che vi rechiate al punto vendita dove lo avete acquistato e farvelo cambiare con un prodotto uguale ma con lotto diverso, o si può chiedere tranquillamente il rimborso dell’intero importo pagato. Si raccomanda inoltre, nel caso lo avete consumato già, ai primi sintomi strani o di un malore, di recarsi presso il vostro medico e chiedere consiglio.

