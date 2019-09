Allerta salmonella negli scaffali Lidl: interessato il mix di frutta a guscio per insalate

È stato segnalato dall’ufficio federale della sicurezza alimentare tedesco, avviato un richiamo UE per il mix di frutta a guscio per insalate Alesto, lo si trova negli scaffali Lidl, l’allarme è la salmonella. Sembrerebbe l’allarme non riguardare l’Italia, ma sappiamo bene che, con le vacanze passate da poco, gli italiani che vanno in Germania, ne sono tanti.

Il prodotto interessato, marca e lotto

Il prodotto interessato è un mix di frutta a guscio per insalate Alesto, commercializzato dalla catena dei supermercati Lidl, sono state ritirate dal mercato a scopo precauzionale, a causa ritrovamento salmonella rilevata dall’azienda stessa durante un autocontrollo. La confezione in oggetto è quella specifica mix di insalate Alesto con noccioli e frutta, confezione da 175 grammi, data di scadenza 13-04-2020, con numero di lotto L1823161, la comunicazione è stata diffusa tramite il sito ufficiale dell’azienda, che si è scusata per l’inconveniente e ha sottolineato le ragioni preventive alla base di tale comunicato, finalizzato a proteggere il consumatore.

Nel caso il prodotto fosse stato consumato, i sintomi sono: dissenteria, tracce di sangue, insufficienza renale. Si prega tutti i consumatori, tedeschi, italiani e di altre nazionalità, nel caso fossero in possesso di questo prodotto, di fare molta attenzione e di non consumarlo. Nel caso si fosse acquistato e ne siete in possesso, recatevi presso un punto Lidl al più presto e restituite il prodotto, vi sarà cambiato con uno buono o vi sarà restituita l’intera cifra del prodotto acquistato.

