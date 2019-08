Allerta salmonella nello zenzero: avviso di richiamo

C’è un avviso di richiamo da parte del Ministero della Salute da parte dello zenzero in polvere a marchio Lucrom, il rischio è a causa della salmonella e per questo c’è un rischio microbiologico. Lo zenzero richiamato è prodotto in provincia di Monza e Brianza.

Caratteristica è lotto del prodotto in esame

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 60 grammi, con il numero di lotto L 2275 e con scadenza 31/12/2021. A scopo cautelare e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, si raccomanda di effettuare tutti i controlli necessari per verificare se avete il prodotto in casa. Nel caso ne siete in possesso, la cosa importante è di non consumarlo. Poi vi consigliamo di riportarlo dove lo avete acquistato e vi sarà cambiato con uno buono di lotto diverso da quello incriminato, oppure potete chiedere il rimborso dell’intera cifra che lo avete pagato.

