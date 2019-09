Allerta salmonella Salame: richiamato dalla vendita

C’è un’allerta salmonella Salame Veneto, ALDI lo richiama, l’azienda ha diffuso l’avviso di richiamo a scopo cautelativo di un lotto che non è adatto al consumo a causa della presenza di salmonella. Il prodotto in esame, è Salame Veneto ed è venduto nelle confezioni da 500 grammi, il prodotto è venduto nei supermercati ALDI, e le analisi hanno riscontrato la presenza di salmonella, e per questo, il fornitore Belcher spa insieme ad ALDI, di comune accordo hanno provveduto al richiamo del prodotto per cautelare il consumatore.

Le confezioni interessate e il numero di lotto

Le confezioni del prodotto in questione sono quelle da 500 grammi, il numero di lotto è 1190528, indicato anche con 0528, e con termine minimo di conservazione 25/12/2019 e 04/01/2020. La salmonella è l’agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche. I principali pericoli sono rappresentati dagli animali e i suoi derivati, tipo carne, uova e latte consumati crudi o non pastorizzati, o dall’ambiente, tipo acque non potabili.

La salmonellosi si trasmette tramite l’ingestione di cibi o bevande contaminate, o per contatto, attraverso la manipolazione di oggetti o piccoli animali in cui siano presenti le salmonelle. A scopo precauzionale e per garantire la sicurezza dei consumatori, si prega di controllare, nel caso siete in possesso di questo prodotto, il numero di lotto. Nel caso ne siete in possesso, potete riportarlo dove lo avete acquistato e, o chiedere il cambio con un prodotto uguale ma con lotto diverso, o chiedere il rimborso dell’importo che avete pagato.

