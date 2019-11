Allerta sciroppo MucoAricodil: ritirato dalla vendita, ecco il lotto

Eccoci a vivere e a combattere con un’altra allerta farmaco, stiamo parlando dello sciroppo MucoAricodil indicato nel trattamento delle affezioni del sistema respiratorio, che è stato ritirato da tutto il territorio nazionale dalla vendita, la cosa che più ci inquieta è che non se ne sa il motivo.

Andiamo a vedere le caratteristiche del medicinale ritirato e il suo lotto

È stato disposto su tutto il territorio nazionale da tutti gli scaffali delle farmacie di un medicinale influenzale dalla stessa società A. Menarini diretta produttrice dello stesso medicinale. Questo farmaco è molto utilizzato in questo periodo per combattere le affezioni del sistema respiratorio, tra cui bronchiectasie, faringite acuta, influenza, laringite acuta, laringite cronica, polmonite, raffreddore, rinite allergica, tosse e broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Si tratta esattamente delle confezioni dello sciroppo MucoAricodil, confezione da 200 ml, con autorizzazione AIC 033561046, il numero di lotto 81001 con scadenza 2-2021, a base di principio attivo Ambroxolo Cloridato, appartenente alla categoria mucolitici ed è commercializzato in Italia dall’azienda A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite srl.

Si raccomanda tutti i signori consumatori di fare molta attenzione se si è in possesso di questo medicinale, anche perché non sapere il motivo del ritiro rende questo medicinale ancora più pericoloso ingerirlo. Se ne siete in possesso riportatelo dove lo avete acquistato e fatevelo sostituire con un altro medicinale o fatevi rimborsare della cifra che lo avete pagato, non necessita di scontrino fiscale.

Allerta sciroppo mucolitico: ecco il lotto

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest