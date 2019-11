Allerta sciroppo mucolitico: ecco il lotto

È la stessa società A. Menarini ad informare di aver predisposto il ritiro dal mercato di un lotto della specialità medicinale Mucoaricodil, trattasi di uno sciroppo mucolitico, è indicato nel trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Andiamo a vedere le caratteristiche del prodotto interessato al l’allerta e il suo lotto

Il prodotto oggetto dell’allerta è la specialità medicinale Mucoaricodil SCIR 600MG 200ML – AIC 033561046, il numero di lotto è 72012 con scadenza 06-2020. La cosa che più preoccupa e inquieta è che non si conosce il motivo del ritiro, nonostante sia stato informato il CODIFI, il Consorzio Stabile per la Distribuzione.

Per questo motivo si raccomanda i signori consumatori abituati ad usare questo prodotto a stare molto attenti. Innanzitutto di controllare se il prodotto in possesso appartiene allo stesso lotto in allerta.

Nel caso corrispondesse si consiglia assolutamente di non consumare il prodotto è di portarlo dove lo avete acquistato e chiedere il cambio con un prodotto non corrispondente a quello dell’allerta o chiedere il rimborso dell’intero importo pagato, non necessita la presentazione della ricevuta fiscale.

Allerta farmaco: Aciclin, per la cura dell’Herpes Simplex ritirato da tutte le farmacie

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062