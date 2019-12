Allerta shampoo e gel bagno per bambini: sospetta contaminazione microbica, ecco i lotti

C’è un’allerta per un gel bagno e shampoo per uso bambini, e quando sentiamo bambini il nostro allarmismo diventa ossessione, si tratta dello shampoo e Gel Baby senza profumo Urtekram 250 ml della società Midsoma Denmark A/S, il rischio è la contaminazione da Burkholderia cepacia o Pluralibacter gergoviae.

Vediamo le caratteristiche e i lotti dei prodotti interessati dell’allerta

Il prodotto di cui stiamo parlando viene commercializzato in Italia, ma la cosa più grave è che viene venduto online ed è per questo che dovete fare molta attenzione. La società oggetto del richiamo è la Midsona Denmark A/S, con sede in Svezia a Malmoe; ha diramato un comunicato dove annuncia il ritiro dalla vendita di tutti i prodotti ecologici riguardanti la cura del bambino.

Il richiamo ad oggi è limitato ad un gel bagno e ad uno shampoo a marchio Urtekram con il nome “No Perfume Baby All-over wash”, la confezione è in bottiglie di plastica da 250 ml con un delfino stampato sulla facciata, e si hanno le seguenti informazioni:

lotto numero 3015057, MHD 240821

lotto numero 3016020, MHD 300821

lotto numero 900906, MHD 300521

Il pericolo di questo prodotto è microbiologico e può causare contaminazione da protobatteri, possono causare infezioni polmonari con soggetti che soffrono di fibrosi cistica.

La cosa che si raccomanda ai signori consumatori è di controllare se per caso sono in possesso di questi prodotti. Se li avete, la raccomandazione è di non usarli assolutamente, anzi, riportateli al più presto dove li avete acquistati e ve li potete far cambiare. Oppure, poterti farvi rimborsare dell’intera cifra che li avete pagati, non necessita di scontrino fiscale.

