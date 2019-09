Allerta tonno: presenza di botulino, ecco marca e lotto

C’è un’allerta tonno in olio di semi di girasole, c’è possibile presenza di botulino, non si escludono rischi per la salute. È scattato subito il ritiro, lo segnala un’agenzia spagnola per la sicurezza alimentare, non riguarda il mercato italiano, ma con i turisti che hanno girato il mondo, non si esclude un possibile consumo, anche inconsapevolmente.

Allerta tonno: i fatti, il prodotto, il lotto

La catena di supermercati DIA ha ritirato dagli scaffali tutte le lattine di tonno in olio di semi di girasole da 900 grammi, su base preventiva dopo l’allerta di una possibile contaminazione della tossina botulinica rilevata dalle autorità sanitarie. È stata confermata poi da parte della società la presenza della sostanza tossica, di queste lattine ne vengono inscatolato circa 4000 al giorno. Il numero del lotto è 19/15402302587 con data di consumo consigliata 31/12/2022. L’allarme è scattato dopo che quattro persone, dopo aver mangiato il tonno interessato, sono rimaste intossicate. La società dopo le dovuti indagini, afferma che la contaminazione deve essere avvenuta nella fase di produzione, sia nella materia prima che nel processo di sterilizzazione durante la conservazione. Si raccomanda i signori consumatori, di controllare nel caso fossero in possesso del prodotto in esame, nel caso lo avessero, innanzitutto di non consumarlo, ma di restituirlo dove è stato acquistato per avere il rimborso.

Allerta salmonella nello zenzero: avviso di richiamo