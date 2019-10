Allerta trippa precotta: scadenza errata, ecco il lotto

Come ci sta accadendo ultimamente ci si sta imbattendo spesso in allerte alimentari, e di conseguenza siamo costretti quando facciamo la spesa a tenere gli occhi ben aperti. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per un lotto di trippa precotta tagliata per la presenza sulle confezioni di data scadenza errata, 18/11/2019.

Andiamo a vedere esattamente di quale prodotto stiamo parlano e il lotto in questione

Il prodotto oggetto di questo richiamo è la trippa precotta tagliata “La Tripa ‘d Muncale”. Il prodotto La Tripa ‘d Muncale Srl, nome o ragione sociale dell’OSA, è commercializzata da La Tripa ‘d Muncale di Casto Paolo e Melodoro Fabio, sede dello stabilimento a Moncalieri, il marchio di identificazione dello stabilimento/produttore è It 9-2245L CE.

La confezione oggetto di richiamo è in confezioni in atmosfera protettiva da 0,500 grammi, il numero di lotto interessato è 276S, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 18 ottobre 2019.

Le confezioni presentano una data di produzione 03-11-2019 e di scadenza 18-11-2019 completamente errate.

L’esatta data di scadenza sarebbe dovuta essere 18-11-2019, e di conseguenza siamo completamente fuori i tempi per poterla consumare. Si prega i signori consumatori nel caso avessero il prodotto in questione a casa, di non consumarlo assolutamente, e di riportarlo al più presto al punto vendita dove è stato acquistato, si può chiedere il cambio del prodotto con uno buono, oppure il completo rimborso dell’importo pagato, non necessita dello scontrino dell’acquisto.

