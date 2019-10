Allerta virus propagato dalle zanzare: 11 morti

Un raro virus che si diffonde facilmente attraverso le zanzare ha causato 11 vittime in USA, è meglio che l’Italia prepari dei piani contro queste zanzare molto pericolose, possono trasmettere l’encefalite equina orientale, va a colpire il cervello delle persone infettate, provocando, dopo un periodo di 4/10 giorni di incubazione, l’insorgenza improvvisa di sintomi come mal di testa, vomito, brividi e febbre alta, nelle forme più gravi disorientamento e perdita di coscienza, fino ad arrivare alla morte.

Virus zanzare: cosa si rischia veramente

Purtroppo tutto quello detto fino ad adesso è vero, a volte quando viene in forma acuta se non si arriva al decesso, comunque si rischiano danni cerebrali che possono essere lievi e gravi.

La statistica ci dice che le categorie a rischio sono gli over 50 e gli under 15. In America i casi di queste punture di zanzare molto pericolose sono in aumento, principalmente in America Orientale.

In questo momento cure per queste punture non sono state individuate. Andare in America non è da tutti e non è cosa di tutti i giorni, ma se ci andate vi raccomandiamo due cose da fare: la prima cosa è, per un fatto di prevenzione, di coprirvi bene, non mettere pantaloncini e né maglie a mezze maniche, il rischio puntura così è minimo.

La seconda cosa, nel caso avete un minimo dubbio di essere stati punti da una zanzara, recatevi al più vicino ospedale, come detto prima gli antibiotici non fanno effetto e solo in ospedale vi possono aiutare.

Allerta febbre Dengue nel bresciano: vanno tenute lontane le zanzare

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062