Allerta yogurt cremoso: pericolo presenza allergeni

Il Ministero della Salute ha pubblicato gli avvisi di richiamo di un lotto riguardante uno yogurt cremoso alla soia Veggie Despar, il richiamo è stato effettuato per possibile presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Il richiamo del prodotto era già stato avviato dalla stessa catena di supermercati qualche giorno fa.

Vediamo esattamente il prodotto in questione e lotto

Il prodotto è lo yogurt cremoso alla soia Bianco Veggie Despar, prodotto dalla Sterigalda Alimenti spa di Castiglione delle Stiviere, il lotto interessato al richiamo è stato contrassegnato dal codice L2349 con scadenza 8 ottobre 2019.

Il prodotto è commercializzato da Despar Italia a Casalecchio del Reno, la confezione in oggetto è quella da 250 grammi, due vasetti da 125 grammi. Si raccomanda i signori consumatori a verificare se in caso avessero il prodotto in questione, e di fare molta attenzione, specialmente se si è un soggetto allergico o intollerante, a non consumare il prodotto, gli allergeni non sono dichiarati in etichetta, potrebbero avere problemi di salute ingerendo il prodotto.

Ai consumatori si consiglia di portare il prodotto dove è stato acquistato, si provvederà al cambio con un prodotto uguale ma non quello in questione, o si potrà essere rimborsato dell’intero importo che è stato pagato.

