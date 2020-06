Alperia, ecco l’offerta luce e gas per ridurre l’impatto ambientale  

Ricevere un’unica bolletta che comprenda sia l’energia elettrica che il gas, con un ridotto impatto ambientale è ormai possibile grazie ad Alperia, la società italiana nata da una fusione tra AEW, SEL e SELFIN nel 2016 e che ha sede nell’Alto Adige. Alperia ricava energia da fonti rinnovabili, per questo riesce a coniugare la praticità con l’etica ambientale.

La presenza della società altoatesina sul mercato significa un ampliamento notevole delle possibilità offerte al consumatore dal mercato stesso. Alperia consente ai suoi utenti, in continua crescita, di avere un’unica bolletta sia per la luce che per il gas, il tutto erogando dei servizi pesanti per ridurre l’impatto ambientale.

Alperia 100% Green Energy Luce & Gas è una proposta che non offre niente di meno di quello che il mercato mette a disposizione a proposito di energia elettrica, in più aggiunge anche il gas, la cui fornitura non grava sull’ambiente perché l’estrazione e la distribuzione vengono bilanciate da un piano per abbattere l’impatto di CO2. Viene applicata, riguardo il gas, una tariffa indicizzata predisposta dall’autorità garante che prevede uno sconto del 10%.

I costi, inoltre, sono fissi per 18 mesi dalla stipula del contratto, indipendentemente dall’andamento del mercato dell’energia elettrica. Per avere una panoramica completa delle promozioni dedicate, si consiglia di consultare il portale online https://www.chescelta.it/offerte-alperia-luce-gas-casa/, nella cui sezione è possibile acquisire tutte le informazioni necessarie circa le specifiche tecniche di ogni offerta, così poi da scegliere quella che più risponda alle esigenze di ciascuno.

Scegliere Alperia: il preventivo

Coloro che vivono in Trentino Alto Adige possono recarsi agli appositi sportelli che la società ha sul territorio per chiedere informazioni sull’offerta e sulla procedura per la sottoscrizione del contratto. Altrimenti, è possibile agire direttamente tramite il sito di Alperia. Si può richiedere velocemente e comodamente un preventivo annuo online da casa o dall’ufficio, in qualunque posto ci si trovi e a qualunque ora. Si spunta l’opzione che si preferisce (“Luce”, “Luce e Green Gas”, “Green Gas”) e si inseriscono le informazioni riguardati la regione in cui si risiede e i consumi.

Se non si conosce quest’ultimo dato nel dettaglio, il form per il preventivo offre un percorso guidato per una stima: basta riportare il numero di persone che vivono in casa e la dimensione della stessa, gli elettrodomestici usati di solito e, inoltre, informazioni su come si adopera il gas (riscaldamento, cucina…) e sulla propria potenza contrattuale, se essa ammonta a 3 kW, 4,5 kW o 6 kW. A quel punto, si può sottoscrivere il contratto online, sempre sul sito internet di Alperia, oppure si possono chiedere ulteriori info.

Scegliere Alperia: il contratto

Per aderire all’offerta e stipulare il contratto bisogna tenere a portata di mano i documenti personali (documento d’identità e codice fiscale), il proprio IBAN e occorre avere anche il codice PDR per il gas e il codice POD per l’energia elettrica, ricavabili dalla bolletta arrivata dal fornitore corrente. In caso di nuovo allaccio andrà documentata la conformità dell’impianto. Per ogni necessità, è possibile contattare la società al numero verde 800 110 055; è disponibile anche un servizio di assistenza via chat.

Anche per la fornitura combinata luce+gas, il pagamento avverrà con addebito su conto corrente. La fatturazione è elettronica, di solito bimestrale (se i consumi non sono né molto alti né molto bassi) e prevede l’invio di un’e-mail ma, se si preferisce, si può approfittare dell’app o andare sulla propria area riservata, sul sito internet. Per i dettagli, consultare sempre il proprio contratto e le condizioni della tariffa prescelta. Per chi lo desidera, c’è comunque la possibilità di avere la bolletta cartacea.

