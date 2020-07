Amazon, la più grande Internet company, con sede a Seattle nello stato di Washington, la più grande impresa per acquisti online, si apre ai contribuenti con i pagamenti a rate con la garanzia Cofidis. Si tratta di un sistema CreditLine di Cofidis che permette di rateizzare da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 24 mesi. La linea di credito prevede acquisti complessivi con un importo che vanno da 100 euro a 1.500 euro, pagabili in comode rate mensili fino a ventiquattro mesi con addebito diretto su conto corrente.

Acquisti Amazon con linea di credito

Attivare la linea di credito per acquisti Amazon è molto semplice, durante il processo d’acquisto, basta selezionare come metodo di pagamento CreditLine. Il sistema vi indirizzerà direttamente sul sito web di Cofidis, che vi chiederà di completare la domanda inserendo i dati anagrafici e l’Iban dove verrà effettuato l’addebito automatico mensilmente in base alle rate indicata all’atto dell’acquisto.

Appena confermato l’acquisto, l’importo dovuto sarà addebitato sul conto corrente indicato mensilmente, l’importo minimo è di euro 15,00.

Si parte da un minimo di 3 rate fino ad un massimo di 24 rate, la prima rata è addebitata il primo giorno del mese e dopo 25 giorni dalla spedizione. Confidis permette di verificare lo stato della spedizione o contattato il servizio clienti.

La linea di CreditLine è riutilizzabili anche per gli acquisti successivi, sempre considerando la linea di credito fino a 1.500 euro.

Cosa fare se restituito il prodotto?

Può succedere che bisogna restituire il prodotto, in questo caso l’importo delle rate stabilite sarà ricalcolato, se si restituisce l’ordine solo in parte; se invece l’ordine è totale, la linea di credito resterà attiva a non si dovrà pagare nulla ed eventuali rate già pagate saranno rimborsate entro sette giorni lavorativi. Le spese di spedizioni non saranno rimborsate.

Gli acquisti esclusi

Ci sono alcuni acquisti che non sono inclusi nella linea di credito e sono: prodotti che contengono buoni regalo Amazon; prodotti digitali (libri, video, musica in formato digitale; download applicazioni o giochi); prodotto in abbonamento; prodotti in prevendita e stock; prodotti alimentari.

