Amazon, anche in Italia venderà a rate

Amazon è ormai una certezza sulle vendite online, ma sta cercando di rendere ancora più agevole l’acquisto da parte dei suoi clienti aggiungendo la possibilità di acquistare a rate. Specifichiamo che l’opzione non si capisce se è già attiva, ma i vari test che sono stati fatti fa presagire che la cosa avrà di sicuro un gran successo.

Andiamo a vedere in che cosa consiste l’offerta di Amazon

A tutto ciò però c’è chi in queste ore in Italia ha visto comparire sul sito l’annuncio per effettuare l’operazione in 5 rate di uno smartphone, e la cosa strana che dal servizio assistenza Amazon sia stata poi confermata la notizia della dilazione.

Logicamente i clienti Amazon sono in attesa di capire quale sia la notizia vera, le offerte ci sono, ora bisogna vedere se è possibile e se si può accedere con tutto o solo su alcuni prodotti.

Le prime notizie parlano di possibilità di dilazione solo per i prodotti nuovi e ai dispositivi Amazon nuovi e ricondizionati certificati. Inizialmente il pagamento prevede la prima rata mensile, i costi della spedizione e l’eventuale costo del pacco regalo; le restanti rate saranno con scadenza di 30 giorni e di uguale importo.

Per il pagamento si possono usare vari metodi come carte di credito e di debito internazionale tipo Mastercard, American Express e Visa, le prepagate non possono essere utilizzate. I requisiti per poter accedere al pagamento a rate sono:

Avere un account Amazon attivo da almeno 1 anno

Residenza in Italia

Avere una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it

La cosa molto importante e conveniente è che l’importo che viene dilazionato in 5 rate, non verrà applicato alcun interesse, alcune spese e nessun costo accessorio e non ci saranno neanche commissioni nascoste.

