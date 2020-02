Amazon: arriva Store ufficiale Inter

Amazon aggiunge un altro store al suo catalogo, accaparrandosi le simpatie dei tifosi nerazzurri. Apre ufficialmente sulla piattaforma di shopping online lo store dedicato all Inter.

Amazon: Inter Store e prodotti esclusivi

Un piccolo passo per lo store Amazon in direzione del cuore dei tifosi nerazzurri, con l’apertura ufficiale del luogo online per lo shopping a tinte nerazzurre. Lo store offrirà una selezione piuttosto vasta di articoli del marchio Inter. Tra i prodotti anche una scelta esclusiva, ovvero una felpa unisex, un completo per letto ad una piazza, a completamento con un cuscino, un paio di cuffie bluetooth, una chiavetta USB, un accappatoio da adulto interamente in cotone e una t-shirt unisex. I prodotti saranno tutti a beneficio della spedizione Prime, quindi converrà avere l’abbonamento Amazon, per beneficiare di spese gratuite e consegne rapidissime. Ma, ad ogni modo potrete acquistarli anche non essendo abbonati.

L’Inter ha pubblicato un video di lancio sul proprio sito per inaugurare la collaborazione e la conseguente apertura dello Store, un luogo di merchandising che farà felici tutti gli abbonati ad Amazon Prime con il cuore dal colore nerazzurro. Dunque, non soltanto passi importanti nella classifica della Serie A per l’inter cinese guidata da Conte, ma anche passi commerciali importanti per promuovere al meglio i propri prodotti sullo store di e-commerce più noto al mondo. Al grido di pazza Inter amala, lanciatevi nei vostri acquisti a tinte nerazzurre.

