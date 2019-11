Amazon: black friday in arrivo offerte e sconti

Amazon, il colosso del mercato del web, si sta preparando ad un nuovo black Friday con nuovi piani di mercato relativi ad offerte e consegne. Il “giorno del giudizio” per tutti i consumatori del web è previsto il 29 novembre. Scopriamo come si prepara Amazon al black friday con le sue offerte.

Amazon: black friday già in preparazione

Amazon per il black friday che si appresterà il 29 novembre offrirà moltissimi sconti per aiutare i suoi clienti a risparmiare. Nello specifico, il colosso dell’ e-commerce metterà a disposizione dei clienti in Italia decine di migliaia di grandi offerte dalle categorie più popolari, con nuove occasioni ogni giorno, insieme a consegne rapide, proposte esclusive per l’intrattenimento e altro ancora. Nel piano previsto da Amazon per il black friday si spazierà dalle “Offerte del Giorno”, alle “Offerte Lampo”, ci saranno prodotti a prezzi scontati, disponibili in quantità limitata e per un periodo di tempo limitato, e i clienti Amazon Prime potranno accedere alle “Offerte Lampo” con 30 minuti di anticipo rispetto a tutti gli altri.

Inoltre, i clienti Amazon Prime di Milano, Torino e Roma potranno anche usufruire del servizio Consegna Oggi, che consente di ricevere gli ordini in giornata, tra le 18.30 e le 21.30, con un ordine minimo di 29 euro, senza costi aggiuntivi, su decine di migliaia di prodotti. E se non bastasse, Amazon amplierà il suo tour di offerte e sconti anche al lunedi successivo, con il cyber monday e sta preparando, inoltre, anche soluzioni speciali per il prossimo periodo natalizio, aumentando peraltro il limite di tempo per il reso nel periodo dei regali.

