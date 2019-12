Amazon Black Friday: le offerte fino al cyber monday

Il Black Friday si è dissolto come una nuvola di soldi, sogni e affari afferrati o sfumati, ed Amazon Black Friday è stato di sicuro il più popolato per lo shopping online. Ma le offerte non finiscono ancora, in molti shopper ma in special modo su Amazon sono proseguiti offerte e sconti per il weekend fino al Cyber Monday, di oggi 2 dicembre.

Amazon Cyber Monday: continuano le offerte

Dunque, dopo il black frdiay Amazon, ora c’è spazio per Cyber Monday Amazon, che si tiene nella giornata di oggi 2 dicembre. Una ghiotta occasione per le ultime offerte in campo hi tech e per adocchiare smartphone e televisori, ma anche computer e dispositivi tecnologici a prezzi vantaggiosi. Andiamo a vedere cosa propone il Cyber Monday Amazon nei vari settori tecnologici

Per quanto riguarda le offerte di televisori, Amazon propone in offerta diversi modelli come:

Samsung UE55RU7450UXZT Smart TV 4K Ultra HD a 449 euro.

a 449 euro. Sony KD55XG7005, TV Smart da 55″, 4K Ultra HD a 599 euro.

a 599 euro. Samsung UE49LS03NAUXZT The Frame Cornice TV 4K UHD 49″ a 629 euro.

Sul versante deile fotocamere il Cyber Monday Amazon ci fa segnalare

Nikon Coolpix A1000 Fotocamera digitale compatta a 349 euro.

a 349 euro. Sony Alpha 7K Kit Fotocamera Digitale Mirrorless Full-Frame a 699 euro.

a 699 euro. Sony FDR-X3000RFDI Action Camera 4K a 299 euro.

Interessanti anche le offerte di Amazon Ech

Echo Dot (3ª generazione) + Lampadine intelligenti a LED Philips Hue White a 34,99 euro.

a 34,99 euro. Echo Dot (3ª generazione) + TP-Link HS100 Presa intelligente Wi-Fi a 29,99 euro.

a 29,99 euro. Echo Flex a 19,99 euro.

a 19,99 euro. Echo Show 5, Nero + Lampadine intelligenti a LED Philips Hue White a 64,99 euro.

a 64,99 euro. Echo Show 5 + TP-Link HS100 Presa intelligente Wi-Fi a 59,99 euro.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube