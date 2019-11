Amazon black friday: offerte e modalità

Ormai, il black friday è alle porte e molti consumatori o risparmiatori a caccia di offerte sono in fervente, spasmodica attesa. Amazon, colosso dell’ e-commerce sarà in prima linea in tema di sconti e promozioni nel giorno del black friday, ma anche nei giorni immediatamente precedenti. Andiamo a scoprire quali sono offerte e modalità per l’ Amazon black friday.

Amazon black friday: più giorni di sconti e offerte

Sarà un periodo di spese pazze su Amazon quello di fine novembre. Infatti dal 22 al 28 novembre sarà la “Settimana del Black Friday“, durante la quale saranno lanciate diverse offerte come conto alla rovescia in attesa del weekend. Le tre tappe, come noto si completeranno con il black friday 29 novembre e si chiuderà con il cyber monday il 2 dicembre. Tre invece le tipologie di offerte Amazon principali.

Offerte del giorno : promozioni disponibili da mezzanotte alle 23:59, oppure fino a esaurimento scorte;

: promozioni disponibili da mezzanotte alle 23:59, oppure fino a esaurimento scorte; Offerte lampo : sconti con una specifica durata temporale che toccano una quantità limitata di pezzi;

: sconti con una specifica durata temporale che toccano una quantità limitata di pezzi; Offerte WOW: speciali offerte su prodotti di grandi marchi;

Amazon prime: vantaggi black friday

Per coloro che sono abbonati Amazon prime (ovvero paganti 36 euro l’anno, per accedere a sconti e consegne più rapide durante l’anno), avranno ulteriori vantaggi durante il Black Friday. Gli abbonati avranno infatti 30 minuti di accesso anticipato alle “Offerte Lampo” del Black Friday e del Cyber Monday, che potrebbero essere molto utili per i migliori sconti in quantità limitate. Non resta dunque che attendere, carta conto alla mano e bava alla bocca, l’arrivo della settimana calda per fare ottimi acquisti online.

