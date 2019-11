Amazon black friday: videogiochi in offerta

E’ partita la black week su Amazon, in attesa della fatidica giornata del 29 novembre, quella del vero e proprio black friday. Sono diversi i prodotti che il grossissimo sito di e-commerce sta proponendo in offerta e sconti, tra questi si segnalano 10 videogiochi a prezzi decisamente da non perdere.

Amazon black friday: 10 videogiochi a prezzi imbattibili

E’ tempo di spese pazze, è tempo di black friday. Ma, prima del 29 novembre, Amazon, come molti marchi di ogni settore (special modo la tecnologia) ha già avviato la black week. Tutti gli appassionati di videogiochi faranno bene ad adocchiare il colosso degli acquisti online, perché ci sono almeno 10 videogames di prima fascia a prezzi decisamente vantaggiosi. Si svaria dai giochi per la PS4 a quelli per Xbox One. Andiamo, dunque, a scoprire la lista dei 10 videogiochi in offerta su Amazon per la settimana che porta al black friday.

Street Fighter 30 Anniversary Collection – 29,49 euro

Dead or Alive 6 (PS4, Xbox One) – 26,99 euro

Dragon’s Crown Pro Battle Hardened Edition – 19,99 euro

F1 2019 Legends Edition (PC, PS4) – 44,99 euro

Judgement – 24,99 euro

Fallout 76 – S.*.*.C.*.*.L. Edition (PS4, Xbox One) – 19,99 euro

Kingdom Hearts The Story So Far – 22,99 euro

Just Cause 4 Steelbook Edition (PS4, Xbox One) – 19,99 euro

Life is Strange Before the Storm (PS4, Xbox One) – 18,99 euro

Wreckfest (PS4, Xbox One) – 19,99 euro

E’ importante sottolineare che le offerte Amazon black friday vere e proprie partiranno il giorno 29 novembre e questi importanti sconti su videogiochi potranno anche variare nel giro di pochi giorni o addirittura svanire nel giro di esaurimento delle scorte. Quindi, sarà bene dare quanto prima il via ad una gara di shopping vantaggioso.

