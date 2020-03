Amazon: consegne a rischio

Nel tempo di “guerra” del Coronavirus, Amazon sembrerebbe mettere a rischio alcune consegne. Il sistema di consegna del colosso potrebbe rinunciare a prodotti non indispensabili, come videogiochi, pupazzi, oggettistica.

Amazon: consegne solo per beni primari?

Per limitare il dispendio di energie e di galoppini in giro per il mondo, Amazon sembra che adotterà delle restrizioni. Consegne Amazon a rischio dunque, stando alle ultime news che derivano dal colosso di Jeff Bezos. Tuttavia, fino agli ultimi giorni, Amazon ha puntualmente consegnato libri, videogiochi, funko pop e altri articoli, senza restrizioni. Evidentemente, per evitare di sovraccaricare le proprie consegne di qualunque tipologia di prodotto e sfiancare i propri corrieri (esponendoli anche a rischio contagio), l’azienda di shopping digitale potrebbe precludere alcune consegne.

Ma cosa rischia di saltare nelle consegne Amazon?

Sembrerebbe che Amazon limiterà le scorte nei propri magazzini, per dare spazio a beni primari, come alimenti, prodotti per animali e per l’igiene della casa. Probabilmente, tutto ciò che ancora è presente nel proprio magazzino, tra videogiochi e oggettistica varia, sarà ugualmente consegnato a chi ne farà acquisto. Almeno per il momento. Questo rischierebbe di far saltare tante offerte Amazon, tante uscite interessanti, tra smartphone, libri e videogames, ad esempio. Limitandone le scorte e quindi le consegne. Difficile, comunque prevedere che le consegne Amazon, in un epoca di clausura e quarantena, vengano sospese. Ma, non è da escludere attendersi qualche disagio e un po’ di rimborsi da chi ha ordinato prodotti che, magari non gli verranno recapitati. Ma ciò significherebbe perdere credito e abbonamenti Prime per il massimo colosso dello shopping e delle consegne online.

