Amazon, consegne last minute regali di Natale: le date

Amazon sta sempre più divenendo il loco più gettonato per fare acquisti e trovare offerte convenienti sul piano dei regali di Natale. Andiamo a scoprire le date last minute Amazon per essere a tempo con le spedizioni.

Amazon Offerte e consegne last minute

Se siete in corsa per fare compere e volete spedizioni efficaci, sappiate che giovedì 19 dicembre sarà l’ultimo giorno disponibile per le consegne effettuabili entro la vigilia di Natale. Almeno per gli acquisti con consegna standard su Amazon. Ovviamente lunedì tutte le offerte con consegna in un giorno troveranno l’ultimatum. Ma si sa che Amazon sarà battuto tantissimo in questi giorni da chi cerca affari, offerte, consegne efficienti e, soprattutto vuole evitarsi il tram tram di incorrere fisicamente in negozi affollati e strade trafficate nel periodo più festoso dell’anno. Inoltre, martedì 24 dicembre, giorno di vigilia, sarà l’ultimo giorno anche per i clienti Prime Now inerente alla possibilità del “consegna oggi”.

Amazon ha tuttavia due opzioni risolutive per tutti coloro che non faranno in tempo ad acquistare un regalo per Natale dal sito più grande die commerce al mondo, ovvero i buoni regalo e gli eBook Kindle da regalare. Per quanto riguarda i buoni regalo possono essere utilizzati su milioni di prodotti disponibili su Amazon e hanno una validità di addirittura dieci anni. Possono essere inviati per e-mail o essere stampati. Dunque è tempo di affrettarsi, al suo di campanelli e jingle suonanti per questa settimana di shopping natalizio su Amazon, stando attenti alle date di consegna, onde evitare di posizionare in ritardo i doni sotto l’albero.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube