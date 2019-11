Amazon cyber monday 2019: migliori offerte

Amazon cyber monday 2019 che si preannuncia piuttosto infuocato per tutti i consumatori online. Il colosso delle vendite mondiale ha già fatto evidenziare le ipotetiche migliori offerte della giornata speciale dedicata alle offerte della tecnologia.

Amazon cyber monday per tutte le tasche

Non sarà solo Black Friday per Amazon ma anche il cyber monday, datato 2 dicembre sarà ricco di offerte e sconti sul reparto della tecnologia. Dunque su Amazon arriverà anche il Cyber Monday, un’occasione veramente speciale per tutti gli appassionati di elettronica e tecnologia. Subito dopo il “venerdì nero”, infatti, ci sarà un lunedì all’insegna degli sconti per i prodotti di elettronica come smartphone, tablet, pc, macchine fotografiche e Smart TV, un momento eccezionale in cui fare un vero affare è realmente possibile. Diamo un’occhiata nello specifico alle migliori offerte per il Cyber Monday di Amazon.

Amazon offerte per il cyber monday

Nella lista delle cose da comprare su Amazon per il Cyber Monday troviamo ad esempio gli altoparlanti Bluetooth Anker, disponibili ad un prezzo di appena 25,49 euro con uno sconto del 15% decisamente interessante. Infatti, si tratta di uno speaker con microfono incorporato, autonomia fino a 24 ore con una sola carica, doppia cassa e connettività Bluetooth 4.2. Ottima la compatibilità, sia con tablet e smartphone Android che con iPad e iPhone iOS Apple, inoltre incluso nella confezione viene venduto anche il cavo Micro USB, con una garanzia sul prodotto di 18 mesi.

Si segnala per la telefonia lo smartphone Xiaomi Redmi 8, un dispositivo moderno disponibile in tre colorazioni differenti: blu, nero e rosso. Questo device è dotato di 3GB di RAM, con una memoria interna da 32GB, display da 6,22 pollici, processore Octa-Core Snapdragon 439, doppia fotocamera posteriore da 12 e 2MP e supporto per la ricarica rapida. Oltre a ciò lo Xiaomi Redmi 8 ha una batteria potente da 5000 mAh, che assicura un’autonomia elevata, ed è presente il supporto per la memoria espandibile tramite microSD, fino a un massimo di 512GB. Lo sconto arriva al 20%, portando il prezzo ad appena 111 euro.

Amazon Cyber monday 2019 per tutte le tasche

Per i prodotti di fascia media sarà possibile acquistare lo smartphone Xiaomi Mi 9 Lite, che già al momento propone uno sconto del 9% con un prezzo di vendita di soli 232 euro, perciò è probabile che il costo venga ridotto ulteriormente. Si tratta di un telefono di ultima generazione, con 6GB di RAM, memoria da 128GB, display Full HD da 6,4 pollici, con fotocamera posteriore da 48MP, turbo boost e predisposizione per la Dual SIM.

