Amazon dice addio agli ordini superflui per quelli di prima necessità

Se in questi giorni di quarantena avete pensato di trascorrere un po’ del vostro tempo a fare dello shopping online su Amazon, beh, purtroppo, dovete cambiare idea. Infatti, Amazon Italia ha deciso di rifiutare gli ordini ritenuti superficiali per dare la priorità a quelli di prima necessità a causa dell’emergenza Coronavirus che il nostro paese sta vivendo attualmente. Pertanto potranno essere spediti e ricevuti solo prodotti legati alla salute del compratore e gli alimentari, data la situazione dei supermercati fisici. Vediamo il perché di questa decisione e qualche informazione in più.

Amazon Italia dà priorità agli ordini di prima necessità e rifiuta quelli superflui

Il reale motivo di questa decisione non beneficia tanto chi effettua gli ordini, facendo una differenza tra chi ordina del cibo e chi ordina un videogioco, ma invece i corrieri che rischiano di contrarre il Coronavirus.

L’azienda ha deciso di esporre i suoi dipendenti al rischio solo se si tratta di ordini di prima necessità, di cui il compratore non può fare a meno.

Pertanto, tali prodotti sono: quelli legati alla salute del compratore e per la cura della sua casa, alimentari, prodotti per gli animali e libri.

Sono ritenuti, invece, superflui, i videogiochi, i dvd, gli elettrodomestici ed i giocattoli.

Una decisione del genere non fa sconti nemmeno a chi possiede Amazon Prime: chiunque abbia tale abbonamento dovrà aspettare un giorno in più rispetto al solito.

Così facendo Amazon cerca di venire incontro a chi davvero ha bisogno e si trova in situazione di disagio, ma anche ai suoi corrieri, cercandoli di esporre il meno possibile al virus.

Un’altra problematica legata all’azienda leader del commercio online è lo sciopero di Castel San Giovanni, voluto dai sindacati dato che l’azienda non mette in pratica il patto stipulato tra il Governo e patti sociali per il contenimento del Coronavirus.

Una situazione che non ci voleva proprio dato che in questo periodo di emergenza da Coronavirus, dove gli italiani sono costretti a stare a casa, Amazon Italia sta ricevendo numerosi ordini.

Leggi anche:

Amazon: consegne a rischio

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube