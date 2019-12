Amazon echo: offerte di Natale

E’ tempo di offerte Amazon, ma soprattutto è tempo di offerte di Natale e di acquisti compulsivi in vista delle festività e di una smodata caccia all’affare per i regali da mettere sotto l’albero. Tuttavia, è anche tempo di stare al passo con la tecnologia che avanza. Quindi anche Amazon Echo può essere un buon acquisto per Natale. Ed è in offerta.

Amazon echo: scontato in offerte di Natale

Amazon echo ormai è una realtà, con il suo sensore vocale Alexa è una necessità, talvolta uno sfizio, che sta prendendopiede in diverse case, utile a fare ricerche vocali, ma anche a collegare diversi dispositivi tecnologici, come la Smart TV o le luci elettroniche della casa al suo apparecchio. Fino a poco tempo fa il suo costo, pur non elevatissimo, non era necessariamente accessibile a tutti, ma ora in occasione delle offerte di Natale Amazon, il sito di e-commerce più grande del mondo mette a prezzo nettamente ridotto il suo Amazon Echo dot.

Amazon echo dot prezzo e caratteristiche

Lo potrete trovare con uno sconto del 58% ovvero 35 Euro di risparmio, in questo periodo tra le offerte di Natale Amazon, per un prezzo accessibilissimo di 24,99 Euro. Trattasi di Amazon Echo Dot di terza generazione, con l’integratore vocale Alexa ed il tessuto antracite disponibile in diverse colorazioni, dal classico nero al più tenue grigio, fino al malva e al grigio scuro. Tra le sue caratteristiche Amazon echo potrà

Controllare la musica con la tua voce permettendoti di ascoltare brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e non solo.

Chiamare e inviare messaggi senza dover usare le mani a chiunque possieda un dispositivo Echo, l’App Alexa o Skype.

Effettuare ricerche col comando vocale su notizie, curiosità, aggiornamenti dal mondo di qualunque tipo.

Non resta che affrettarsi per gli ultimi giorni delle offerte di Natale Amazon.

