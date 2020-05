Amazon Echo: prezzo scontato in vendita

Il sempre più diffuso e richiesto Amazon Echo viene proposto in maniera scontata più del previsto con ben 40 euro in meno rispetto al suo prezzo di partenza. Scopriamo l’offerta Amazon in merito.

Amazon Echo a soli 59,99 euro su Amazon

Il tradizionale device di intelligenza elettronica per uso domestico, meglio noto come Amazon Echo, sarà venduto a soli 59,99 euro su Amazon. Uno sconto di ben 40 euro rispetto al suo prezzo basico. In questi ultimi periodi, a causa del Covid-19 e della restrizione della quarantena, il noto store di commercio online aveva già riadattato le sue esigenze di vendita, dando spazio a consegne di beni primari. Gradualmente ha ridotto anche i costi dei device Echo, sopratutto degli Amazon Plus. Stavolta è toccato direttamente al suo modello di punta, di terza generazione. Andiamo a scoprire di più sulla proposta offerta da Amazon in merito ai suoi prodotti di intelligenza artificiale per la casa.

Le offerte Amazon sui dispositivi Alexa

Noti anche come Alexa, dal nome virtuale della sua voce preregistrata, i device Amazon sono divenuti richiesti e ambiti. Il dispositivo in questione rappresenta un valido compromesso tra chi è alla ricerca di un altoparlante intelligente ma vuole anche una qualità audio di tutto rispetto. Amazon Echo, infatti, è dotato di processore Dolby che offre un audio omnidirezionale a 360°. In questo momento, l’azienda di Jeff Bezos ha ben deciso di ridurre di prezzo il suo Echo. L’offerta è valida per le quattro colorazioni disponibili, ovvero in colore antracite, blu-grigio, grigio chiaro e grigio mélange, è possibile anche effettuare l’acquisto in 5 rate mensili da 12 euro. Ovviamente, i dispositivi godono dei vantaggi Prime per gli abbonati, inclusi di spedizione gratis. L’ abbonamento Amazon Prime, va ricordato costa 36 euro annui o semplicemente 3,99 al mese.

