Amazon Echo Show 8 in arrivo in Italia

Il nuovo dispositivo di Amazon della serie Echo, sarà Amazon Echo Show e avrà una dimensione di 8 pollici, da cui il nome di lancio. Il suo lancio in Italia è spianato.

Amazon Echo Show da 8 pollici: caratteristiche e uscita

Ebbene con il nuovo Amazon Echo Show 8, tornano alcune funzionalità già collaudate nei suoi precedenti modelli, tra cui Echo Show 5 con lo schermo da 10 pollici. Tra le vecchie nuove opzioni, c’è quella di poter aggiungere le proprie fotografie ed utilizzarle come sfondo della schermata iniziale, anche in diverse modalità, come ad esempio la riproduzione di una presentazione o impostando un album a scorrimento. Echo Show 8 fornirà previsioni meteo personalizzate, le notizie del mattino e regolerà la temperatura di casa, se associato ad un termostato compatibile con Alexa.

Il prezzo di lancio del nuovo Amazon Echo Show 8 si aggira al di sotto dei 130 Euro e tra le altre funzioni presenta anche la personalizzazione della “giornata tipo”, con il comando “Alexa inizia la mia giornata”. E’ ovviamente possibile effettuare videochiamate e collegare il dispositivo Echo con i device tecnologici della casa, attraverso la modalità drop-in, come tutti gli altri modelli di Alexa di Amazon Echo. L’annuncio della sua uscita in Italia è di queste ultime ore, dunque non resta che catapultarsi nella nuova dimensione da 8 pollici di Amazon Echo, per arricchire tecnologicamente la vostra casa e le vostre giornate.

