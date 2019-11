Amazon, Euronics, Mediaworld, Trony e Unieuro: le offerte del Black Friday

Poco manca e nel giro di qualche settimana arriverà il 29 novembre, il giorno del Black Friday, una delle date più attese dell’anno, occasione per molti di darsi alla pazza gioia nello shopping. Tanti negozi promettono offerte pazzesche su prodotti molto ricercati dalla clientela. In questo articolo vogliamo concentraci sul leader dell’e-commerce, Amazon, e su altri due negozi che vanno davvero forte del campo della tecnolgia, Euronics e Mediaworld. vediamo le tre cosa hanno da offrirci.

Novità Black Friday, quali sono le offerte di Amazon, Euronics e Mediaworld?

Amazon sconta i prodotti ogni 5 minuti, sconti che superano l’80%.

Per evitare che si rimanga a mani vuote ed essere i primi a poter accedere agli sconti lampo, vi consigliamo di abbonarvi al servizio Amazon Prime.

Il servizio permette di avere dei vantaggi sui prodotti acquistati e sulle spedizioni in tempi rapidi, ed anche l’accesso a film e serie tv di Amazon Prime Video, oltre che ascoltare la musica su Amazon Music.

Entro il 22 novembre si può ottenere un buono sconto di 10€ ogni 30€ spesi.

Passiamo ora a Mediaworld, il quale presenta della offerte lampo, promozioni e sconti sui prodotti più richiesti dal pubblico, e quindi parliamo di hi-tech, smartphone, TV, elettrodomestici e tanto altro.

Lo stesso store consiglia ai suoi clienti di registrarsi, creando un account, per cogliere le offerte al volo ed evitare di rimanere senza nulla dato che il Black Friday è il giorno in cui tutto è possibile: anche che la roba scompaia!

Passiamo ad Unieuro il quale fa lo stesso: dà ai suoi clienti dei consigli su come fare un buon acquisto e sul suo sito potete già trovare la lista dei prodotti in offerta per l’occasione.

Altro store è Euronics che presenta una serie di offerte giornaliere di qualsiasi categoria. Ampia attenzione viene data alla categoria dei cellulari che sono scontati di oltre il 25%.

Infine, arriviamo a Trony il quale fino al 21 novembre presenta la formula 3 x 2 sui prodotti acquistati direttamente nei vari punti vendita.

La promozione si concentra sull’acquisto di 3 prodotti, in cui quello col prezzo più basso è del tutto gratis!

Qualora si decidesse di fare un acquisto online di 2 prodotti, entro l’8 novembre, il secondo è scontato del 50%.

Leggi anche:

Black Friday 2019: ci siamo quasi, come la pensano gli italiani

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest