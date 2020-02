Amazon, mascherine e Amuchina per conoravirus: ecco come acquistarli, prezzi e condizioni

E’ tempo di panico ed allarmismo, ma è anche tempo di precauzione. E quindi, mascherine e Amuchina sono stati presi letteralmente d’assalto, non soltanto nei negozi fisici, ma anche online. Su Amazon i prezzi dei due prodotti sono incredibilmente saliti alle stelle.

Amazon: vendita mascherine e Amuchina

Dunque, le mascherine antivirus e il gel Amuchina sembrano essere una fonte di sollievo per la pandemia virologica e psicologica che sta colpendo l’Italia ed una fetta del sud est asiatico. Ma nei negozi fisici entrambe le tipologie di prodotto sono state prese letteralmente d’assalto, al punto da fare grande fatica a trovarle. I rivenditori su Amazon ed in generale online ne hanno subito approfittato per giocare al rialzo sui prezzi dei prodotti. Ma quindi come è possibile acquistare i “salvifici” prodotti che ci terranno lontano da pestilenza e morte immediata?

Mascherine antibatteriche quali acquistare?

Per combattere il Coronavirus è palese che ci voglia una buona cautela verso lo stesso. Innanzitutto isolando nei dovuti casi il virus e gli infetti, senza fare eccessivi allarmismi, come invece si sta facendo. Inoltre, è necessario eseguire le norme igieniche come si dovrebbe sempre fare, anche in tempi di aria limpida, fresca e cristallina. Tuttavia, stare a contatto, nelle zone a rischio soprattutto, con la folla o in luoghi pubblici, al chiuso, non è la miglior cosa, di questo tempo. Una mascherina a respiratore monouso, quella con la scritta 3M sul muso, è la miglior cosa da utilizzare, come accade nel campo medico e infermieristico, per isolare l’accesso ad ogni tipo di particella e batterio, ma il suo costo è piuttosto esoso. Le mascherine, canoniche tuttavia, impediscono relativamente alle microparticelle di entrare ed uscire dal raggio del nostro volto.

Su Amazon, ad ogni modo trovate i link necessari per poter cercare sia gel disinfettanti che mascherine per tenere a bada il Coronavirus.

Ecco alcuni tipi, si possono acquistare direttamente qui

3M Aura Respiratore Mascherina, per Lavori con Legno Isolante e Rigido, Bianco





GVS SPR501 Elipse P3 Semimaschera con filtri P3, riutilizzabili e sostituibili





3M 9322+SP Respiratore Monouso con Valvola, FFP2 Nr D, 5 Pezzi, Bianco





3M 8822 – Respiratore monouso, FFP2 NR D, con valvola, Pacco da 10 Pezzi





Amuchina Disinfettante mani gel – Coronavirus – 75ml





3 x ml.100 Oxalis Sani Gel sapone lavamani in gel igienizzante come Amuchina Gel Mani ml.500 Disinfettante Coronavirus SARS H1N1





Marchio Amazon – Mama Bear Soft Salviette umidificate per bebè – 15 confezioni x 56 salviette (840 pezzi)





Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube