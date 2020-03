Amazon: Mascherine e disinfettanti in gran numero

Il colosso Amazon ha dato grande sfoggio alla priorità di fornirsi di mascherine e disinfettanti sul proprio sito di e-commerce. Scopriamo cosa accade in questo periodo di grossa emergenza globale.

Amazon: Mascherine e disinfettanti in primo piano

Amazon ha ben deciso di fornire i propri magazzini per non restare sprovvista nell’emergenza e garantire i prodotti come mascherine e disinfettanti ai propri utenti online. In poche parole, l’azienda limiterà gli articoli che i suoi fornitori di terze parti possono inviare ai magazzini. I commercianti quindi non potranno essere in grado di mandare articoli che siano differenti da forniture mediche o da beni di prima necessità ai magazzini di Amazon fino alla data epicentrica del 5 aprile. Con questa modalità, l’azienda di Bezos spera di ottenere e rifornire e dunque spedire più rapidamente i succitati prodotti ai clienti.

Un modo per restare pronti e al passo con l’altissima richiesta che gli utenti online stanno facendo nelle ultime settimane e che hanno portato alcuni venditori esterni a far salire i prezzi di mascherine e disinfettanti in maniere esorbitanti e improprie. Dunque, Amazon si affiderà a venditori di terze parti per rimpolpare il proprio magazzino, col rischio di danneggiare però le piccole imprese, fagocitando tutto nel proprio commercio online. Per il cliente, però sarà bene fornirsi da un colosso affidabile e rapido come Amazon, magari senza costi eccessivi di sciacalli in agguato. La speranza è, dunque quella di trovare su Amazon mascherine e disinfettanti in modo efficace nei prossimi giorni.

