Amazon Music con Jeff Bezos all’attacco di Spotify

Il settore musicale in streaming è in netta crescita e secondo gli analisti dovrebbe crescere ancora di parecchio nei prossimi anni. Amazon ha lanciato il guanto di sfida a Spotify, re incontrastato dello streaming musicale, con il nuovo servizio gratuito su streaming, che è già disponibile in Italia, lanciando il suo piano gratuito per ascoltare musica.

Amazon Music contro Spotify, è guerra aperta

Con questo sistema Amazon Music sarà sicuramente in grado di guadagnare terreno nei confronti di Spotify incrementando sicuramente il numero di iscritti. Il comunicato avvisa che tutti gli utenti non abbonati ad Amazon Music Unlimited e Amazon Prime, possono usufruire del servizio e ascoltare delle playlist selezionate o tantissime radio gratis, indipendentemente se si è in possesso di iPad, da iPhone, sistemi Android, i prodotti appartengono alla linea Amazon Fire TV e browser web.

Da quando si è saputa questa notizia, le azioni di Spotify hanno subito un calo di 4.9 punti, non è certo solo una coincidenza. Nonostante l’offerta free di Spotify è presa molto in considerazione ed è la colonna portante della piattaforma.

In questo mercato fino ad oggi erano due le società che si davano battaglia in questo campo, Spotify che si accaparrava il 35% degli utenti e Apple Music con il 20%, in lotta tra loro dal 2015. I numeri sono alti e la posta in gioco è alta, e Amazon Music diventa il terzo colosso con una quota dell’11%.

Questa nuova novità potrà far cambiare le percentuali, vedremo.

