Amazon Music: prova “gratuita” di 70 giorni

Amazon Music amplia la sua prova gratuita a 70 giorni, anziché i soliti 30 e lo fa allacciandosi a cavallo del Festival di Sanremo 2020. Sarà dunque possibile ascoltare musica su Amazon music con la prova gratuita ampliata, per chi la attiva tra il 28 gennaio e il 16 gennaio.

Amazon Music Unlimited: 70 giorni di prova

Pare che la partenza del festival di Sanremo, del 4 febbraio possa aver influito sull’offerta di Amazon Music, ma non è chiaro se ci sia un legame effettivo tra il Festival di Amadeus (con eventuali esclusive di ascolto sulla piattaforma, dei brani in gara), oppure no. Tuttavia, Amazon ha deciso di ampliare a 70 giorni la sua prova gratuita per chi si iscrive tra il 28 di gennaio e il 16 febbraio. Ma come fare ad iscriversi e come recidere la prova gratuita di Amazon Music dopo il periodo di prova, qualora non voleste proseguire? Lo scopriamo nel dettaglio.

Dunque, per chi volesse attivare l’offerta Amazon Music Unlimited sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Inizia ora” presente nella pagina dedicata, poi effettuare l’accesso dal proprio account Amazon, quindi selezionare la voce “Abbonamento individuale” e, in fine cliccare sul tasto “Iscriviti, è gratis per 30 giorni”. Ma non è il caso di spaventarsi, i 40 giorni aggiuntivi, ma con uno sconto particolare. Lo sconto che verrà applicato all’abbonamento individuale mensile è di 15,00 euro e partirà alla fine dei 30 giorni. In sostanza, l’utente non pagherà i 9,99 euro previsti per il secondo mese di abbonamento, mentre ai 9,99 euro del terzo mese di abbonamento verrà detratta la somma di 5,01 euro. Gli ultimi 20 giorni di prova costeranno solo 4,98 Euro.

In pratica, un mese gratis e due mesi ad un prezzo ridotto. A disposizione, Amazon Music Unlimited offre oltre 50 milioni di brani, magari anche Sanremo 2020 inclusi.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube