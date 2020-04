Amazon Music Unlimited: 3 mesi gratis per la prova

In questo periodo di quarantena da Coronavirus, Amazon ha deciso di rimettere in atto i suoi 3 mesi di prova gratuita per Amazon Music Unlimited. Andiamo a scoprire i dettagli dell’offerta.

Amazon Music Unlimited: torna la prova gratuita a 3 mesi

Dopo aver ridotto i prezzi dei suoi dispositivi Amazon Echo, la grande azienda di shopping di Jeff Bezos ha pensato bene di agevolare la quarantena di milioni di persone ripristinando la prova gratuita a 3 mesi per Amazon Music Unlimited. Solitamente il periodo di prova gratuita è di 30 giorni, ma sarà di 3 mesi per i nuovi clienti, a causa della recente emergenza. Chi non ha mai effettuato l’iscrizione ad Amazon Music Unlimited potrà iniziare fin da subito ad ascoltare l’intero catalogo musicale di Amazon senza spese per ben 90 giorni, senza pubblicità e con la possibilità di scaricare i brani ed ascoltarli anche in assenza di connessione.

Come ottenere i 3 mesi di prova gratuita su Amazon Music?

Per ottenere i 3 mesi di prova gratuita su Amazon Music non dovrete far altro che accedere ad Amazon, iscrivervi (se non avete già un account) e entrare nella sezione Amazon Music, quindi cliccare su inizia ora. Vi apparirà la scritta “3 mesi di uso gratuito”, al termine dei quali, se non farete voi stesso la recessione (con una semplice disattivazione sul sito), vi scatterà l’abbonamento dal costo di 9,99 euro al mese. Avete fino al 30 aprile per potere approfittare dell’iscrizione ad Amazon Music Unlimited con 3 mesi di prova gratuita. Se siete ascoltatori di musica assidui, fateci un pensiero.

