Amazon offerte del giorno: 17 febbraio 2020

E’ consueto lanciare per Amazon offerte del giorno, con sconti su diverse tipologie di prodotti, spesso duraturi il solo arco di 24 ore, altre volte pochi giorni o una settimana. Scopriamo tra cuffie, monitor e altri prodotti cosa propone Amazon in questo inizio di settimana, lunedì 17 febbraio.

Amazon offerte del giorno, cuffie e monitor, ma non solo

Laptop, cuffie wireless, device per computer e per videogiocatori, nelle offerte del giorno Amazon, offre una interessante gamma di prodotti a prezzo in ribasso per chi cerca device e attrezzature informatiche, andiamo a scoprire un elenco dei prodotti più consigliati, proposti da Amazon in offerta in queste ore:

Soundcore Life Q10 – Cuffie wireless con bass boost

prezzo 29,99 €

Logitech G502 HERO Special Edition – Mouse da gioco con sensore HERO da 16000 DPI

prezzo 54,99 €

ACER Predator XB241H – Monitor da gioco con display da IPS FHD da 25 pollici, 144Hz di refresh e G-Sync

prezzo 257,58 €

HP OMEN X 27 – Monitor da gioco con display TN QHD 27”, 240Hz di refresh

prezzo 499,99 €

Logitech G432 – Cuffie da gioco con jack da 3.5mm e DTS X 2.0

prezzo 39,90 €

Queste sono alcune delle offerte Amazon da prendere in considerazione per la giornata di lunedì 17 febbraio 2020, ma ovviamente l’ azienda di shopping online proporrà sconti ed occasioni interessanti anche per altre tipologie di prodotti, come è consuetudine. Sarà sempre bene tenere d’occhio con frequenza, per chi ama acquistare comodamente da casa, le proposte che Amazon offre quotidianamente e periodicamente, non soltanto nell’ ambito della tecnologia, naturalmente.

