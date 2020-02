Amazon: offerte del giorno 25 febbraio

Amazon offerte del giorno sempre sul pezzo, il mercato online sullo store più quotato e battuto al mondo non si ferma mai. Scopriamo quali sono le offerte del giorno 25 febbraio 2020, sul sito di ecommerce.

Amazon: offerte del giorno su mouse, tastiere e spazzolini

Diversi i prodotti che si possono trovare in sconti interessanti e vantaggiosi, quotidianamente, consultando le offerte del giorno Amazon. Non soltanto sul mercato della tecnologia, ma ovviamente in una gamma ampia e varia di prodotti e temi. Scopriamo sul versante elettronico e tecnologico che, nelle offerte del giorno 25 febbraio, Amazon propone articoli scontati anche del 50% tra cui mouse della Logitech, tastiere e spazzolini elettrici, ma anche aspirapolvere. Scopriamo in basso un elenco di articoli a buon prezzo disponibili in queste ore su Amazon.

Mouse Logitech MX Master 2S al prezzo di 69,99€ ( 114,99€ )

( ) Logitech Mk850 Set Tastiera e Mouse Wireless al prezzo di 98,99€ ( 124,99€ )

( ) Mouse Gaming Logitech G502 HERO Special Edition al prezzo di 72,42€ ( 80,80€ )

( ) Spazzolino elettrico Oral-B Genius X al prezzo di 153,99€ ( 299,00€ )

( ) Spazzolino elettrico Oral-B Pro 2 2950 – confezione da 2 al prezzo di 64,00€ ( 76,09€ )

( ) Robot aspirapolvere iRobot Roomba 960 al prezzo di 449,00€ ( 819,00€ )

Questi sono soltanto alcuni dei prodotti in offerta vantaggiosa tra le proposte offerte del giorno Amazon, disponibili per le prossime ore, forse anche per qualche giorno ancora, con eventuali spostamenti di prezzo, ma bisognerà affrettarsi perché non è da escludere un esaurimento scorte nel giro di un tempo piuttosto breve.

