Amazon offerte del giorno: smartphone e non solo

Amazon Offerte del giorno è una “specialità della casa” del sito di ecommerce per evidenziarci alcuni prodotti scontati quotidianamente. In queste tiepide e un po’ secche giornate di febbraio, Amazon mette in evidenza alcuni smartphone.

Amazon offerte su smartphone Motorola

In prossimità del San Valentino, Amazon mette a cuore aperto le sue offerte del giorno in campo di smartphone. Sono, soprattutto Motorola gli smartphone che le offerte del giorno Amazon mettono in evidenza in questa vigilia di San Valentino, modelli di varia fascia e prezzo, andiamo a scoprire un rapido elenco dei device in offerta.

Motorola One Zoom | 349,90€ ( 429,99€ )

( ) Motorola Moto G8 plus | 228,98€ ( 269,99€ )

( ) Motorola One Action | 191,90€ ( 279,90€ )

( ) Motorola Moto E6 play | 119,99€ ( 99,90€ )

( ) Motorola One Vision – Dual SIM | 239,08€ ( 249,99€ )

( ) Motorola One Macro | 159,00€ ( 209,99€ )

Questi sono i principali smartphone Motorola proposti nelle offerte del giorno Amazon, ma come detto, il noto sito di shopping offre anche sconti su prodotti tecnologici di altro stampo, come i suoi Amazon Echo. Andiamo a scoprire la seconda ondata delle offerte del giorno Amazon.

Echo Dot (3ª generazione) | 34,99€ ( 59,99€ )

( ) Nuovo Echo Dot (3ª generazione) con orologio integrato | 44,99€ ( 69,99€ )

( ) Nuovo Amazon Echo (3ª generazione) | 69,99€ ( 99,99€ )

( ) Echo Show (2ª generazione) | 219,94€ ( 229,99€ )

( ) Echo Plus (2ª generazione) + lampadina Philips Hue | 139,94€ ( 149,99€ )

( ) Echo Show 5 | 69,99€ ( 89,99€)

( Robot aspirapolvere iRobot Roomba 671 | 299,00€ ( 349,90€ )

Ecco, dunque una summa dei device che Amazon propone con corposi sconti alla vigilia di San Valentino. Ovviamente, per ulteriori idee regalo per il giorno degli innamorati, o semplicemente per ulteriori proposte di offerte tecnologiche, sarà bene scapicollarsi su Amazon e scoprire tutte le altre offerte del giorno Amazon.

