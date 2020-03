Amazon offerte Lenovo e non solo

Tra le offerte Amazon in questo avvio di marzo 2020 troviamo delle interessanti proposte sui prodotti Lenovo ma anche aspirapolvere e smartphone rimasti ancora in disponibilità scontate.

Offerte Amazon: lenovo su tutta la linea

Sono soprattutto i prodotti Lenovo, tra notebook, monitor e tablet a spiccare il volo delle offerte Amazon in questo inizio di marzo 2020. Prodotti proposti a prezzi vantaggiosi che andremo ad elencare in basso.

Tablet Lenovo TAB M10 da 10,1 pollici – 32GB al prezzo di 179,99€ ( 198,99€ )

( ) Tablet Lenovo TAB E10 Tablet da 10,1 pollici – 16GB al prezzo di 82,10€ ( 129,99€ )

( ) Tablet Lenovo Tab E7 da 7 pollici – 8 GB al prezzo di 64,99€ ( 79,99€ )

( ) Notebook Lenovo Yoga S730 da 13,3 pollici – Intel Core i5-8265U al prezzo di 699,99€ ( 999,99€ )

( ) Notebook Lenovo Ideapad S145 da 15,6 pollici – AMD A9-9425 al prezzo di 399,99€ ( 415,16€ )

( ) Notebook Lenovo Ideapad S130 da 14 pollici – Intel N5000 al prezzo di 309,99€ ( 399,99€ )

( ) Monitor Lenovo D24 da 23,6 pollici- Full HD al prezzo di 79,99€ ( 119,99€ )

( ) Monitor Lenovo L22e-20 da 21.5 pollici – Full HD al prezzo 84,99€ ( 89,99€ )

Questi erano solo alcuni dei prodotti Lenovo tra le offerte Amazon che spiccano in questo 3 marzo e che probabilmente persisteranno per i prossimi giorni. Ma se doveste invece essere in cerca di smartphone in sconto, c’è ancora la disponibilità di alcune offerte Amazon, come quelle di sotto elencate

Apple iPhone 11 in colore giallo da 64GB al prezzo di 792,00€ ( 839,00€ )

( ) Xiaomi Mi Note 10 al prezzo di 412,00€ ( 599,90€ )

( ) Samsung Galaxy M30s al prezzo di 239,90€ ( 259,00€ )

( ) Xiaomi MI 9 al prezzo di 338,90€ ( 449,00€ )

Per ulteriori offerte Amazon è consigliabile visitare il sito dello shopping online di Jeff Bezos, in cui potrete trovare ulteriori occasioni, non soltanto a marchio Lenovo e non soltanto nel campo degli smartphone, ma bisogna essere pronti a cogliere le occasioni al volo, prima di cambi di prezzo o di esaurimento scorte.

