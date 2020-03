Amazon: pagamenti a rate gratis e offerte spettacolari

Amazon cerca di regalare ai suoi clienti dei momenti belli in questo periodo buio che l’Italia sta attraversando a causa del Coronavirus. Per un compleanno, per un onomastico, per la festa del papà e tra fidanzatini. Quale migliore occasione di fare un regalo e, non potendo uscire da casa, prendere in considerazione Amazon? Amazon, infatti, effettua le consegne a domicilio; con una piccola differenza di soldi ti dà anche la confezione regalo e un bigliettino, su cui puoi scrivere ciò che vuoi. Inoltre in questo periodo ci sono offerte spettacolari e la possibilità di pagare a rate senza interessi.

Amazon: ottime offerte e pagabili gratis senza interessi

Le offerte che sta lanciando Amazon danno la possibilità a tutti gli utenti di usufruire di sconti convenienti e di poter pagare gli oggetti a rate e senza interessi.

Amazon ha introdotto ufficialmente il pagamento a rate, senza alcun costo aggiuntivo rispetto al prezzo di vendita normale. I prodotti che si possono acquistare con questa formula sono tantissimi; bisogna fare attenzione anche ai moltissimi codici sconto gratis.

La cosa importante è iscriversi al più presto al canale Telegram, così si riceveranno le offerte Amazon, ottenendo anche dei coupon gratuiti; se invece siete interessati a vedere subito le super offerte, ecco una lista dei prodotti più convenienti, con i relativi codici sconto:

Bilancia per massa grassa: impedenziometrica e relativo calcolo del grasso corporeo, al prezzo di euro 22,49, il codice è BUGCQ2P9 Xiaomi Mi Band 4: la smartband di grandi prestazioni con display a colori di 0,95 pollici ad euro 29,79 Powerbank: caricabatterie portatile con 30W e power delivery, capacità da 26800mAh, il prezzo è di euro 38,49 il codice è V9EUVVAF MicroSD da 32GB: classe 10 e U1, 100MB/s al prezzo di euro 6,90 Auricolari truee wireless: dotato di impronta digitale e connessione bluetooth 5.0, al prezzo di euro 27,99, il codice è YIYWYBQT Ricevitore bluetooth: per rendere i dispositivi compatibili con la connessione wireless, il prezzo è di euro 17,99, il codice è 5CQNJAAU Adattatore scheda audio USB 2.0: il prezzo di euro 5,99, il codice è YKNJCIE5

