Amazon Prime Video e Infinity gratis agli italiani a causa del Coronavirus

Dopo l’invito da parte di politici, gente dello spettacolo, personaggi pubblici e non a restare a casa per via della perplessa situazione del Coronavirus, ognuno si distrae ed intrattiene come può con quello che ha a casa. C’è chi ha comprato dei giochi da tavola per i più piccoli, chi ha deciso di approfittarne per mettersi alla pari con gli esami o con lo studio, chi lavora, fortunatamente, da casa e chi passa il tempo tra la tv, un buon libro, Xbox e qualche piccolo lavoretto da fare alla quale ha dovuto sempre rinunciare per diversi motivi. A sostegno di questo periodo difficile, Amzon Prime Video e Infinity di Mediaset hanno deciso di fare un regalo agli italiani costretti a stare chiusi in casa senza poter uscire. Vediamo di cosa si tratta.

Amazon Prime Video e Infinity di Mediaset gratis per gli italiani chiusi in casa per via del Coronavirus

Iniziamo da Infinity la quale ha comunicato nella giornata di domenica 8 marzo che tutti gli italiani hanno la possibilità di poter usufruire in maniera del tutto gratis della piattaforma per ben 2 mesi, accedendo al servizio e registrandosi come clienti nuovi.

Simile è stata la decisione di Amazon Prime Video, la quale è stata comunicato ieri, lunedì 9 marzo.

Anche la piattaforma streaming di Amazon permetterà ai residenti delle zone rosse di poter usufrire del suo servizio in modo del tutto gratis fino al giorno 31 marzo 2020.

In particolare, chi potrà beneficiare di tale servizio sono tutti coloro che abitano nella regione della Lombardia e tutte le 14 province definite zone rosse dal decreto di Governo.

Stiamo parlando, quindi, nello specifico di città come Modena, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Novara, Vercelli, Padova, Alessandria, Asti, Treviso e Venezia Parma, Piacenza, Verbano-Cusio-Ossola.

Per poter dare avvio a tale benificio basterà semplicemente accedere a Prime Video dal sito web apposito oppure tramite l’applicazione.

