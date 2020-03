Amazon Prime Video: le uscite del mese di marzo

Amazon Prime Video è uno dei sistemi di streaming più diffusi globalmente, un marchio che la casa dello shopping di Jeff Bezos ha impresso a serie Tv e film di propria produzione o distribuzione. Scopriamo le uscite in catalogo per la piattaforma, nel mese di marzo.

Amazon Prime Video: le uscite di marzo

Tra le uscite di marzo di Amazon Prime Video spicca la serie tv che vedrà recitare Francesco Totti, una sorta di thriller a sei episodi, in cui troveranno parte l’ex calciatore romano e il rapper Fedez, dal titolo “Celebrity hunted”, appunto celebrità cacciate, in uscita dal 13 marzo sulla piattaforma. Andiamo a scoprire gli altri titoli che completeranno il catalogo del mese in corso.

Apollo 11 (film) dal 1 marzo

Bates Motel 1-5 (serie TV) dal 1 marzo

Psych 1-8 (serie TV) dal 1 marzo

Crawl – Intrappolati (film) dal 3 marzo

Caronte (serie TV) dal 6 marzo

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo (serie TV) dal 13 marzo

Skyscraper (film) dal 14 marzo

Billionaire Boys Club (film) dal 19 marzo

Guns Akimbo (film) dal 23 marzo

Mamma Mia! Ci Risiamo (film) dal 27 marzo

Making The Cut (programma TV) dal 27 marzo

Queste, dunque le uscite che arricchiranno il catalogo Amazon Prime Video, nel mese di marzo. Ma come abbonarsi alla piattaforma? Semplicemente con un costo di 36,99 euro all’anno, sottoscrivendo un abbonamento ad Amazon Prime, sullo store di shopping online, oppure pagando 3,99 euro al mese, beneficiando anche dei vantaggi su offerte e spedizioni rapide per gli acquisti su Amazon.

