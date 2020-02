Amazon regala 70 giorni di musica da ascoltare gratis

Amazon ha deciso di regalare 70 giorni di musica gratis, attenzione, non a tutti, della promozione ne potrà usufruire solo chi effettuerà per la prima volta l’iscrizione alla piattaforma musicale di Amazon.

Andiamo a vedere come si può accedere alla promozione Amazon Music

Tutti i clienti che vorranno usufruire della promozione Amazon Unlimited Musica e vorranno ascoltare musica gratis per 70 giorni, lo potranno fare entro il 16 febbraio iscrivendosi e scegliendo il tipo di abbonamento mensile individuale durante tutto il periodo della promozione.

Attenzione, l’abbonamento e l’offerta non sarà applicabile al tipo Individuale Annuale, al family e ad Echo, e sarà applicato con uno sconto pari di 15,00 euro sull’abbonamento fatto.

Per l’attivazione di Amazon Music è tutto gratuito, bisognerà andare sul link e cliccare su inizia ora e accedere così al proprio account; selezionare poi abbonamento individuale e poi cliccare su iscriviti, è gratis per 30 giorni. I restanti 40 giorni di promozione gratuita saranno aggiunti in automatico sul proprio account.

Le modalità dello sconto sono queste: dopo i primi 30 giorni gratuiti, lo sconto andrà in automatico al secondo mese e sarà di 9,99 euro/mese e nel terzo di 5,01 euro/mese. Dal quarto mese in poi l’abbonamento si rinnoverà a 9,99 euro/mese, non ci sono obblighi di mantenere l’abbonamento, si può rescindere in qualunque momento.

Amazon Prime sarà gratuito per i primi trenta giorni potendo così visionare serie TV e film, e in più vi sarà possibile farvi consegnare articoli completamente gratis e se siete fortunati è possibile che riceviate la merce ordinata in un giorno, al massimo due, sono occasioni da non perdere.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube