Amazon, regali di natale: offerte per bambini

Mancano più di due settimane al Natale, ma Amazon ha già aperto il suo “negozio di Natale”, iniziando a proporre idee regalo ed offerte per provare ad anticiparsi con i regali di Natale a prezzi vantaggiosi.

Amazon, negozio di Natale; offerte e idee regalo per bambini

Ecco dunque le migliori offerte per le idee regalo natalizie per i vostri figli, nipoti, fratelli piccoli. Amazon ha già avviato una serie di prodotti a buon prezzo nel suo Xmas Store (per dirla alla inglese) in vista del Natale. Scopriamo quali sono.

Black & Decker bricolo center. Tavolo da lavoro giocattolo che favorisce lo sviluppo delle capacità di apprendimento e ravviva la fantasia del bambino. Molti gli strumenti inclusi: sega, martello, chiave inglese, cacciavite, pinze, chiave a gomito, morsa meccanica, 20 viti e ripiani per riporre gli utensili. Il prezzo più vantaggioso è di 21Euro, ma ci sono anche modelli diversi.

Casa delle Bambole in Legno Majestic Mansion.Per le femminucce si segnala questa sfarzosa casa delle bambole che è composta da 4 livelli, 8 stanze, e un ascensore che collega i vari piani. Il suo prezzo è di 94,99 Euro.

Toy Story- 4, Buzz Lightyear in Missione Speciale. Buzz Lightyear interattivo dal celebre film Disney Pixar. Movimenti realistici, suoni e apertura delle ali per un giocattolo evergreen. Prezzo a ridosso dei 25Euro, invece dei canonici 44 Euro.

Nel ricco negozio di Natale Amazon potrete trovare offerte ed idee regalo in aggiornamento, nelle prossime settimane, compresi giochi da tavolo, sempre ottimi per passare il Natale in famiglia, per tutte le età.

